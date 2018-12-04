Президент Армении с супругой возложили в Спитаке цветы памяти жертв землетрясения 1988 года

Президент Армении Армен Саркисян, находящийся со своей супругой Нуне Саркисян с рабочим визитом в Лорийской области, возложили в Спитаке цветы памяти жертв разрушительного землетрясения 1988 года.

Как передает «Арменпресс» , об этом сообщается на официальной страничке “Фейсбук” аппарата президента Армении.