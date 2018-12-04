Он приложил большие усилия к тому, чтобы наш беспокойный мир стал лучше: телеграмма соболезнования президента Армении семье Джорджа Буша-старшего

Президент Армении Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования семье Джорджа Буша-старшего в связи с его кончиной. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении. В телеграмме сказано:

«Невозможно не оценить его большой вклад в установление взаимопонимания и диалога между народами. Он приложил большие усилия к тому, чтобы наш беспокойный мир стал лучше, и залогом к этому стали его мудрость и политическая смелость.