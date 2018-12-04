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Он приложил большие усилия к тому, чтобы наш беспокойный мир стал лучше: телеграмма соболезнования президента Армении семье Джорджа Буша-старшего


Президент Армении Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования семье Джорджа Буша-старшего в связи с его кончиной. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении. В телеграмме сказано:

«Невозможно не оценить его большой вклад в установление взаимопонимания и диалога между народами. Он приложил большие усилия к тому, чтобы наш беспокойный мир стал лучше, и залогом к этому стали его мудрость и политическая смелость.

Я сохранил самые яркие воспоминания о личных встречах с ним. Память о нем ярка и в Армении».


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