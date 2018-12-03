Одной из главных задач правительства в 2019 году будет увеличение объемов экспортирования сельхозпродукции.

Как сообщает «Арменпресс», об этом, в рамках предвыборной агиткампании, сообщил жителям города Веди исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

“За 2018-й год Объемы экспортирования сельхозпродукции выросли на 32 млн долларов. Это результат труда и наших соотечественников региона Веди и Араратского района в целом. Но еще важнее, чтобы в будущем году этот объем еще больше бы увеличился, и это будет одной из задач нашего правительства. Наше сельское хозяйство сильно зависит от погодных условий, однако технологии 21-го века позволяют нам обеспечить определенный объем урожая”, - сказал Пашинян.

Внеочередные парламентские выборы состоятся 9 декабря. Предвыборная агиткампания проводится с 26 ноября по 7 декабря.