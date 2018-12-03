НС получило ходатайство о даче согласия на возбуждение уголовного преследования в отношении депутата Арама Арутюняна

Национальное Собрание Армении получило ходатайство генерального прокурора о даче согласия на возбуждение уголовного преследования, а также применения ареста как меры пресечения в отношении депутата НС Арама Хачиковича Арутюняна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, об этом говорится в заявлении председателя НС Армении Ара Баблояна.

“Учитывая требование ч.1 ст.108 конституционного закона РА “Регламент НС”, заявляю, что Генеральный прокурор РА А.Давтян представил в НС РА ходатайства о даче согласия на возбуждение уголовного преследования, а также применения ареста как меры пресечения в отношении депутата НС Арама Хачиковича Арутюняна”, - отмечается в заявлении.