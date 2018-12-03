Юношеская сборная Армении по шахматам – на 6-м месте

Юношеская сборная Армении по шахматам завершила выступления на Международной олимпиаде.

Как передает Арменпресс, в последнем, 9 туре проходящей в Турции Олимпиады соперником наших ребят была команда РФ. Сборная Армении победила со счетом 1-3.

Сборная Армении набрала 12 очков и занимает 6 место. Победила команда Узбекистана.