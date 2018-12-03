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Юношеская сборная Армении по шахматам – на 6-м месте


Юношеская сборная Армении  по шахматам завершила выступления  на Международной  олимпиаде.

Как  передает Арменпресс, в последнем, 9 туре проходящей в  Турции Олимпиады соперником наших ребят была команда РФ. Сборная Армении победила со счетом 1-3.

Сборная Армении набрала 12 очков  и занимает 6 место. Победила команда Узбекистана.


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