В  Тбилиси состоялся концерт, посвященный  апостолам-основателям Армянской  Апостольской  церкви и  100-летию восстановления  независимости Армении и Грузии

В тбилисском к/зале Art Hall состоялся концерт Грузинской епархии Армянской Апостольской церкви, посвященный апостолам-основателям ААЦ Фаддею и Варфоломею и 100-летию восстановления независимости Армении и Грузии.

Об этом Арменпресс сообщили из пресс-канцелярии Грузинской епархии. Праздничный концерт стал выражением стремления грузинского армянства и всех народов, живущих вдали от родины свободно созидать, развиваться и сохранять национальную идентичность.

Почетными гостями были депутат Грузинского парламента Давид Чичинадзе, первый секретарь посольства Армении в Грузии Артур Саркисян, представитель Миндиаспоры РА Тарон Шагоян, представитель Минкульта Грузии Александр Григалашвили, представители армянских церквей Грузии, гости.

Концерт благословил предстоятель Грузинской епархии ААЦ епископ Вазген Мирзаханян.