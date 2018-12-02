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В  Тбилиси состоялся концерт, посвященный  апостолам-основателям Армянской  Апостольской  церкви и  100-летию восстановления  независимости Армении и Грузии


В тбилисском к/зале Art Hall  состоялся концерт Грузинской  епархии Армянской  Апостольской  церкви, посвященный  апостолам-основателям ААЦ Фаддею и Варфоломею и  100-летию восстановления  независимости Армении и Грузии.

Об этом Арменпресс сообщили из пресс-канцелярии Грузинской  епархии. Праздничный  концерт стал выражением стремления грузинского  армянства и всех народов, живущих вдали от родины свободно созидать, развиваться и сохранять национальную идентичность.  

Почетными гостями были депутат Грузинского парламента  Давид Чичинадзе, первый  секретарь посольства  Армении в  Грузии Артур Саркисян, представитель Миндиаспоры  РА  Тарон  Шагоян, представитель Минкульта  Грузии Александр Григалашвили, представители армянских церквей Грузии, гости.

Концерт благословил предстоятель Грузинской  епархии ААЦ епископ Вазген Мирзаханян.

 




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