Грузию на международном конкурсе красоты Miss Universe - 2018, который стартует в Таиланде 17 декабря, представит 25-летняя модель Лара Ян.

Лара отправилась в Таиланд 29 ноября. Она автоматически получила право участвовать в Miss Universe, получив титул "вице-мисс Грузия – 2017". Модель родом из Телави, долгое время жила в России, в городе Чебоксары, после чего вернулась на родину, передает Арменпресс.

"Три года, как я живу в Тбилиси. Я всегда много путешествовала, но старалась вернуться на родину, потому что я очень люблю Грузию. Жили мы, в основном, в России. Мать у меня грузинка, а отец - армянин, который родился и вырос в Грузии", - рассказала Лара Sputnik-Грузия.

Модельная карьера Лары началась в России, когда ей было 17 лет. "Школу, в том числе и музыкальную, я окончила в России. Моя модельная карьера тоже началась там. Кстати, в этом году получилось такое приятное совпадение. Модель, которая в этом году стала Мисс Россией и едет на конкурс Miss Universe, из того же агентства, что и я. Так что российское агентство болеет и за меня, и за нее ", - отметила Лара.



