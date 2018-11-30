Время в Ереване: 11:07:36,   30 Ноябрь

Гимнаст Артур Давтян завоевал на международном турнире 7 медалей


Член национальной  сборной  Армении по гимнастике, участник  Олимпийских игр Артур Давтян завоевал на международном турнире  7 медалей.

Как  передает Арменпресс, Давтян завоевал медали в соревнованиях по опорному  прыжку, вольных упражнениях, упражнениях на коне и брусьях. В  многоборье и в упражнениях на кольцах он удостоился серебряной  медали, а   за упражнения  на  перекладине – бронзовой.

Другой  представитель сборной  Армении – Артур Товмасян, завоевал золото за упражнения  на  кольцах.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации