Гимнаст Артур Давтян завоевал на международном турнире 7 медалей
Член национальной сборной Армении по гимнастике, участник Олимпийских игр Артур Давтян завоевал на международном турнире 7 медалей.
Как передает Арменпресс, Давтян завоевал медали в соревнованиях по опорному прыжку, вольных упражнениях, упражнениях на коне и брусьях. В многоборье и в упражнениях на кольцах он удостоился серебряной медали, а за упражнения на перекладине – бронзовой.
Другой представитель сборной Армении – Артур Товмасян, завоевал золото за упражнения на кольцах.
- 17:18 ЕС намерен продлить санкции против России в декабре
- 17:05 Marriott объявила об утечке данных 500 млн клиентов
- 16:51 Красавица с армянскими корнями представит Грузию на "Мисс Всенленная"
- 16:45 Трампу забыли выдать устройство-переводчик на церемонии приветствия в Буэнос-Айресе
- 16:24 "Волшебник страны Оз" возглавил список самых влиятельных фильмов в истории
- 16:15 Еврокомиссия утвердила выделение Украине €500 млн макрофинансовой помощи
- 16:07 Секретная служба США начала тестировать систему распознавания лиц в Белом доме
- 16:04 США одобрили продажу Польше ракетных систем на $655 млн
- 15:54 В ходе ежегодного радиомарафона армяне Ливана за день собрали 87.750 долларов
- 15:53 Гимнаст Артур Давтян завоевал на международном турнире 7 медалей
- 15:49 Частный визит Бако Саакяна в Москву не противоречит законодательству РФ и посреднической миссии — Мария Захарова ответила МИД Азербайджана
- 15:37 Захарова: Россия сохранит свою позицию в отношении Грузии
- 15:32 Захарова призвала США осознать свою роль в ситуации на Украине
- 15:26 В Польше за ночь пять человек замерзли насмерть из-за холода
- 15:20 Показатель иностранных чистых прямых инвестиций за январь-сентябрь вырос на 4.8%
- 15:17 Пашинян представил экономические и общественные положения программы блока «Мой шаг»
- 15:16 Макрона официально не встретили по прибытии на саммит G20 в Буэнос-Айрес
- 14:54 Камера засняла мошенников, обманным путем ограбивших банк
- 14:21 Украинские военные провели учения в Азовском море по поражению воздушных целей
- 14:16 РФ не будет зеркально отвечать Киеву на запрет въезда, чтобы не было помешательства
- 14:04 "Революций не будет" - премьер Грузии сделал первое заявление после выборов
- 13:51 Новый президент Грузии пообещала максимально сблизить страну с Евросоюзом
- 13:48 На аукционе в США продали частицы лунного грунта
- 13:28 По уровню экономического роста, Армения среди первых стран в ЕАЭС: статистика ЕЭК
- 13:15 Тигран Саркисян считает цифровизацию важнейшим приоритетом Евразийской экономической комиссии
- 13:14 Два французских ресторатора возглавили рейтинг лучших заведений La Liste - 2018
- 13:02 Эрик Варданян тренируется в составе «Пюника»
- 12:59 Гаро Пайлан – о свободе прессы в Турции
- 12:56 СМИ: в Германии не исключают криминальную причину поломки лайнера Меркель
- 12:51 Константин Затулин затрудняется делать прогнозы по поводу ситуации с генсеком ОДКБ
- 12:46 AP: в Новой Зеландии около 50 черных дельфинов выбросились на берег
- 12:38 Бако Саакян подписал указ о проведении зимнего призыва и демобилизации 2019 года
- 12:28 Зурабишвили «сомневается», что вернет гражданство Саакашвили
- 12:13 Украина запретила въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет
- 12:04 Женщины из каравана мигрантов на границе США объявили голодовку
18:54, 23.11.2018
Просмотрели 1646 раз Кафедральный Собор Первопрестольного Святого Эчмиадзина временно будет закрыт для посещений и церемоний
12:52, 24.11.2018
Просмотрели 1639 раз Встреча супруги президента Армении с супругой президента Польши
18:12, 23.11.2018
Просмотрели 1435 раз В культурной столице СНГ 2018 года состоялось открытие фотовыставки “Горис – творческий и традиционный мой город”
13:32, 24.11.2018
Просмотрели 1363 раз Парламент избирается на весь срок — Никол Пашинян о высказывании Жирайра Сефиляна
18:35, 23.11.2018
Просмотрели 1318 раз Проведение избирательной агитации до начала установленного периода предвыборной агитации является правомерным