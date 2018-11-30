"Революций не будет" - премьер Грузии сделал первое заявление после выборов

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заверил население страны в том, что власти не позволят "безответственным лидерам" устраивать революции, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Оппозиционное объединение "Сила в единстве" отказалось признавать результаты второго тура президентских выборов, которые состоялись в среду, и анонсировало манифестацию, в центре Тбилиси, в воскресенье, с требованием назначения досрочных парламентских выборов.

"Мы не допустим, чтобы из-за безответственных лидеров, угрожала опасность нашим гражданам. Мы не допустим революционных или реваншистских сценариев и попыток внести диссонанс и беспорядок в общественную жизнь. Государство защитит безопасность каждого гражданина и защитит право мирного протеста. Выборы завершились, и страна должна вернуться к привычному ритму жизни", - заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.





