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"Революций не будет" - премьер Грузии сделал первое заявление после выборов


Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заверил население страны в том, что власти не позволят "безответственным лидерам" устраивать революции, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik

Оппозиционное объединение "Сила в единстве" отказалось признавать результаты второго тура президентских выборов, которые состоялись в среду, и анонсировало манифестацию, в центре Тбилиси, в воскресенье, с требованием назначения досрочных парламентских выборов. 

"Мы не допустим, чтобы из-за безответственных лидеров, угрожала опасность нашим гражданам. Мы не допустим революционных или реваншистских сценариев и попыток внести диссонанс и беспорядок в общественную жизнь. Государство защитит безопасность каждого гражданина и защитит право мирного протеста. Выборы завершились, и страна должна вернуться к привычному ритму жизни", - заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.



 




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