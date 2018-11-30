В Гамбурге неизвестные атаковали дом вице-канцлера Германии

Группа неизвестных в ночь на пятницу атаковала расположенный на западе города Гамбург дом вице-канцлера Германии, министра финансов Олафа Шольца. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает журнал Spiegel.

Как пишет издание, группа, состоявшая приблизительно из 14 человек, сначала подожгла шину находившегося возле дома Шольца автомобиля. Затем неизвестные закидали стену здания банками с краской, после чего скрылись с места происшествия.

В настоящее время полиция ведет расследование инцидента.

По информации журнала, сам Шольц в момент нападения находился не дома. Вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель он отправился в Буэнос-Айрес на саммит G20.