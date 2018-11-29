Лондонский «Арсенал» одержал очередную победу: Мхитарян в игре не участвовал
Продолжаются матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Лондонский «Арсенал» одержал очередную победу. Как передает «Арменпресс», в группе Е лондонский «Арсенал» в Киеве со счетом 3:0 победил украинскую «Ворсклу», забив все голы в первом тайме.Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян остался в запасе «Арсенала» и в игре не участвовал.
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