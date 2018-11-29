Президент Республики Арцах принял начальника полиции Республики Армения
Президент Республики Арцах Бако Саакян 29 ноября принял начальника полиции Республики Армения Валерия Осипяна.
Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, на встрече, в которой принял участие начальник полиции Арцаха Игорь Григорян, были обсуждены разные вопросы, касающиеся взаимодействия соответствующих структур двух армянских республик.
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