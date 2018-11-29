Европарламент призвал реформировать ВТО

Европарламент принял в четверг подавляющим большинством голосов резолюцию с призывом о проведении реформы и модернизации Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Правила, нормы и процедуры ВТО должны быть пересмотрены, чтобы обеспечить эффективность и актуальность организации, - говорится в документе. - Европарламент выступает за скорейшую модернизацию ВТО". За принятие резолюции проголосовал 471 депутат, против - 80.