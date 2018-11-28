Время в Ереване: 11:07:36,   28 Ноябрь

Президент Республики Армения выступил в фонде “Бертельсманн”


В рамках визита в Федеративную Республику Германия президент Республики Армения Армен Саркисян посетил фонд “Бертельсманн”. Это известный аналитический центр, который проводит исследования и занимается поиском решения глобальных экономических, политических и социальных проблем.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе президента Армении, Армен Саркисян выступил с речью на тему «Армения в 2018 году и регион», представляя конкурентные преимущества Армении и подчеркнув три пункта, которые делают Армению интересной с точки зрения сотрудничества.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации