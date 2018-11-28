В Грузии началось голосование второго тура президентских выборов, в котором участвуют два кандидата - Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта" и Григола Вашадзе, выдвинутого бывшей партией власти "Единое национальное движение", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В состоявшихся 28 октября президентских выборов победителя выявлено не было, так как ни один из 25 кандидатов не набрал в ходе голосования более 50 процентов голосов избирателей. Лучших результатов добились Зурабишвили (38,6%) и Вашадзе (36,7%).

По информации грузинских СМИ, в среду в 8:00 открылись - 3703 избирательных участка, в том числе 55 избирательных участков в более 30 зарубежных странах. В начавшихся президентских выборах по информации ЦИК Грузии могут принять участие - 3 млн 528 тысяч 658 избирателей.

Выборы уже состоялись на двух избирательных участках в Афганистане, где проголосовали находящиеся там более 800 грузинских военнослужащих.

За президентскими выборами в Грузии будут следить 1300 международных наблюдателей, около 17 тысяч представителей субъектов выборов и более 48 тысяч местных наблюдателей, которые сообщат предварительные итоги мониторинга 29 ноября.