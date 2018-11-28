Юные шахматисты сборной Армении улучшили свои позиции на всемирной Олимпиаде

Юные шахматисты сборной Армении одержали победу в четвертом туре всемирной Олимпиады. Как передает «Арменпресс», в четвертом туре сборная Армении играла со сборной Португалии и выиграла со счетом 4:0.

Сейчас сборная Армении набрала 6 очков, вышла на 6-е место и отстает от лидеров на 2 очка. Лидируют сборные Беларуси и США.