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Юные шахматисты сборной Армении улучшили свои позиции на всемирной Олимпиаде


Юные шахматисты сборной Армении одержали победу в четвертом туре всемирной Олимпиады. Как передает «Арменпресс», в четвертом туре сборная Армении играла со сборной Португалии и выиграла со счетом 4:0.

Сейчас сборная Армении набрала 6 очков, вышла на 6-е место и отстает от лидеров на 2 очка. Лидируют сборные Беларуси и США.


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