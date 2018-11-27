Сотрудничество между Арменией и РФ в области атомной энергетики находится под строгим контролем лидеров двух стран: посол РФ

Сотрудничество между Республикой Армения и Российской Федерацией в области атомной энергетики является неотъемлемой частью армяно-российских отношений, и возник вопрос о создании рабочей группы, которая изучит перспективы сотрудничества в этой области после завершения эксплуатации Армянской атомной электростанции. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами заявил Чрезвычайный и Полномочный посол России в Республике Армения Сергей Копыркин.

«В “Росатоме” есть много интересных и перспективных проектов, которые могли бы заинтересовать Армению и которые соответствовали бы особенностям использования электроэнергии в стране», - сказал Копыркин.

Посол России отметил, что сотрудничество в этой сфере находится под строгим контролем лидеров двух стран.

Говоря об Армянской АЭС, посол РФ подчеркнул, что АЭС имеет неоценимый вклад в социально-экономическое развитие Армении, обеспечение функционирования промышленных объектов и играет огромную роль в обеспечении приемлемого для людей тарифа на электроэнергию.

«Сегодня реализуется проект продления срока эксплуатации Армянской атомной электростанции реализуется до 2026 года. Я не исключаю, что на каком-то этапе вопрос дальнейшего продления срока снова станет темой повестки дня, но для этого требуется очень серьезный и подробный анализ ядерной энергетики с точки зрения безопасности», - сказал Копыркин.

По словам российского посла, сотрудничество между двумя странами в области атомной энергетики весьма перспективно в рамках армяно-российских отношений.