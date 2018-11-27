Правительство Пашиняна готовится придать новый уровень отношениям с РФ

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сказал, что его правительство готовится придать новый уровень отношениям с РФ. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в ходе предвыборного митинга блока «Мой шаг» в городе Ванадзор.

«Мы должны продолжать работать с РФ для укрепления наших стратегических, союзнических отношений. Надо придать новый уровень отношениям с РФ – и в ЕАЭС, и в ОДКБ, и на 2-стороннем уровне»,- сказал он.

По поводу последних развитий в ОДКБ, Пашинян отметил, что Армения должна прояснить некоторые вопросы со своими союзниками, и именно это стало причиной бурных дискуссий в ОДКБ.

«Для нас неясно и непонятно – почему наши союзники продают оружие настроенной враждебно к нам стране. Мы настроены обсудить эту тему с нашими союзниками ясно и прямо, чтобы уяснить – на кого нам можно или нельзя надеяться. Однако, в первую очердь мы должны надеяться на себя, для чего надо усилиться экономически»,- сказал он.

Пашинян с целью участия в агиткампании блока «Мой шаг» ушел в отпуск.

Напомним, что в первую тройку списка «Мой шаг» включены и.о. главы Правительства Никол Пашинян, и.о. первого вице-премьера Арарат Мирзоян и депутат распущенного парламента Лена Назарян.

16 октября текущего года премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку с целью добиться роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. 1-го ноября депутаты на внеочередном заседании во второй раз не избрали премьер-министра, и, в соответствии с Конституцией, парламент был распущен в силу права. В тот же день президент Армении Армен Саркисян назначил проведение внеочередных парламентских выборов на 9 декабря 2018 года.

Внеочередные парламентские выборы состоятся 9 декабря 2018г.

Предвыборная кампания начнется с 26 ноября. Время для агитации — 26 ноября – 7 декабря. Согласно ИК, предоставлен срок в 12 дней. В выборах принимают участие 11 политических сил.