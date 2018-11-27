Король Малайзии женился на "Мисс Москва – 2015"
Король Малайзии Мухаммад Пятый, Султан Келантана женился на победительнице конкурса "Мисс Москва — 2015" россиянке Оксане Воеводиной, как передает Арменпресс, об этом пишет Islam News.
По сообщению агентства, свадьба состоялась 22 ноября в подмосковной Барвихе. Отмечается, что застолье проходило без алкоголя, а вся еда была халяльной. невеста вышла к публике в русском наряде, а ее жених — в малайзийской традиционной одежде.
Оксана Воеводина завоевала звание главной красавицы Москвы в возрасте 22 лет. Фестиваль "Мисс Москва" проводится с 1994 года.
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