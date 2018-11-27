Маркос Пиззелли признан лучшим футболистом Казахстана

Полузащитник «Актобе» и сборной Армении Маркос Пиззелли признан лучшим футболистом казахстанской Премьер-лиги по версии профессиональной футбольной лиги Казахстана. Как передает «Арменпресс», в голосовании Пиззелли набрал 69 очков. В активе занявшего второе место игрока «Астаны» Марина Томасова 41 балл.

Маркос Пиззелли с 18-ю голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана.