Совбез ООН заблокировал рассмотрение вопроса России по ситуации в Керченском проливе, свидетельствуют данные голосования.

"Против утверждения повестки проголосовали семь членов, за — четверо, воздержались — четверо, повестка не принята", — как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сообщил представитель Китая, который председательствует в Совбезе в ноябре.

Ранее Россия запросила срочный созыв открытого заседания по пункту повестки дня "Поддержание международного мира и безопасности".

По словам заместителя постпреда России Дмитрия Полянского, на протяжении последних месяцев Киев при поддержке из Вашингтона настойчиво подогревал тему так называемой милитаризации Азовского моря.

Перед голосованием постпред США Никки Хейли агитировала против рассмотрения вопроса об эскалации в Керченском проливе. Она заявила, что позицию США разделяют Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания.

При этом она подчеркнула, что страны поддерживают суверенитет и территориальную неделимость Украины в рамках международно признанных границ.

Она добавила, что США и союзники "готовы обсуждать совершенную Россией провокацию в рамках подобающей постановки вопроса".

Постпред Украины Владимир Ельченко, в свою очередь, отметил, что рассчитывает добиться от Совбеза ООН усиления санкций против России.