Один из приоритетов программы партии «Национальный прогресс» - формирование среднего класса

Программа партии «Национальный прогресс» предлагает определенные изменения в области образования и социальной защиты. В частности, предлагается полная деполитизация школ, а в социальной сфере приоритет остается за формированием среднего класса. Как передает «Арменпресс», об этом заявили на встрече с журналистами 26 ноября при представлении предвыборной программы партии ее кандидаты.

«Лозунг нашей партии - «Новая ситуация – новые решения». Мы пытаемся продвигать в политическом поле не личностей, а идеологию. Мы имеем пакет социальных реформ. Мы пытаемся предлагать решения, созвучные времени»,- сказал пресс-секретарь партии Айк Григорян.

Кандидат по рейтинговому списку Айк Пайтян рассказал о предлагаемых реформах в образовании: предлагается полная деполитизация школ, ВУЗЫ должны стать самофинансируемыми, и образование рассматривается ими как ведущая отрасль экономики.

По его словам, несомненна ведущая роль среднего класса в любом демократическом обществе, поскольку именно средний класс является наименее уязвимым. Айк Пайтян предлагает изменить шкалу налогообложения, снизив процентные ставки до 10% для зарплат ниже 200.000 драмов.

16 октября текущего года премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку с целью добиться роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. 1-го ноября депутаты на внеочередном заседании во второй раз не избрали премьер-министра, и, в соответствии с Конституцией, парламент был распущен в силу права. В тот же день президент Армении Армен Саркисян назначил проведение внеочередных парламентских выборов на 9 декабря 2018 года.

Внеочередные парламентские выборы состоятся 9 декабря 2018г.

Предвыборная кампания начнется с 26 ноября. Время для агитации — 26 ноября – 7 декабря. Согласно ИК, предоставлен срок в 12 дней. В выборах принимают участие 11 политических сил.