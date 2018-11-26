Председатель НС Армении принял генерального секретаря Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества
Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 26 ноября принял генерального секретаря Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества А.Гаджиева. На встрече присутствовал глава делегации НС Армении в ПА ЧЭС Г.Минасян.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, приветствуя гостя, А.Баблоян подчеркнул важность проведения 52-й пленарной сессии ПА ЧЭС в Ереване.
По словам главы парламента, организация – уникальная площадка для многовекторного экономического сотрудничества, способствующая углублению и укреплению региональных связей.
Председатель НС А.Баблоян заверил, что армянская сторона сделала все возможное для успешной работы пленарной сессии.
А.Гаджиев, поблагодарив за прием, выразил уверенность, что заседания пройдут в атмосфере оживленных дебатов и взаимопонимания.
Собеседники обсудили повесточные вопросы сессии, обратились к сегодняшней ситуации в Черноморском регионе, представили свои точки зрения по некоторым проблемам.