22-го ноября, состоится ежегодный телемарафон Всеармянского фонда "Айастан", в рамках которого на пожертвованные средства продолжатся программы по развитию Арцаха.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Республики Арцах, в этом году, как и в предыдущие годы, депутатский корпус и сотрудники аппарата Национального собрания Республики Арцах активно участвуют в телемарафоне, пожертвовав сумму в размере 1 400 000 драмов.

Отмечается, что в прошлом году НС Республики Арцах пожертвовал фонду сумму в размере 1 350 000 драмов.