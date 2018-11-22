США отправили своим военным за границу почти 10 тыс. индеек на День благодарения

Более 136 т индюшатины получили несущие службу за границей военные США ко Дню благодарения, который отмечается в этот четверг. Как говорится в опубликованном заявлении министерства обороны, правительство направило почти 10 тыс. индеек, чтобы отблагодарить военных за их службу, передает Арменпресс.

"Это наш долг - проявить благодарность, предоставить им самый лучший обед, который может предложить наша страна", - подчеркивается в заявлении. Будет организовано более 270 праздничных вечеров, в том числе в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

"Команда по поддержке солдат - это целая группа людей, которая гордится тем, что американские военнослужащие каждый День благодарения могут насладиться праздничным обедом", - говорится в заявлении.

Дополнительно к главному блюду Пентагон отправил военнослужащим около 35 т говядины, 9 т ветчины, 7 т сладкого картофеля, 30 т креветок, 36 т пирогов, 8 т тортов.