Артур Джавадян поздравил с 25-летием драма

Председатель ЦБ Армении Артур Джавадян направил послание, в котором поздравил всех с 25-летием драма - национальной валюты Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ЦБ Армении.

В послании он отметил, что национальная валюта является предметом гордости для нашей страны, еще одним атрибутом независимой государственности и суверенитета.

22-го ноября 1993 года в Армении была внедрена национальная валюта – драм, оборот советского рубля был прекращен. Это положило начало основным фин ансовым структурам Армении, в том числе, банковской системе.

25 лет назад в оборот поступили банкноты номиналом 10, 25, 50, 100 и 200 драмов, а уже через год - в 1994—м, монеты достоинством в 10, 20, 50 лум и 1, 3, 5, 10 драмов. Через пять лет после введения драма в оборот поступили банкноты номиналом 1000 и 5000 драмов. Армянские банкноты – одни из самых качественных и защищенных в мире. Банкноты и монеты печатаются и чеканятся за рубежом, поскольку в Армении нет монетного двора и Гознака. За эти годы ЦБ Армении сотрудничл по этому вопросу с рядом авторитетных зарубежных организаций.