Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за похолодания в США

Президент США Дональд Трамп усомнился в феномене глобального потепления из-за грядущего похолодания в США, передает Арменпресс.

На северо-востоке США в четверг ожидается значительное похолодание, температура будет ниже обычной для этого сезона. Так, в Бостоне и Филадельфии в ночь на пятницу ожидается до минус 9 по Цельсию, в Нью-Йорке — до минус 7.

"Жестокая и длительная волна холода может побить все рекорды. Что случилось с глобальным потеплением?" — написал Трамп в Twitter.

Республиканцы и Трамп сомневаются в теории глобального изменения климата, которой придерживается большинство ученых-климатологов.