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Бако Саакян посетил Генеральное консульство Республики Армения в Лос-Анджелесе


21 ноября Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил Генеральное консульство Республики Армения в Лос-Анджелесе и встретился с дипломатическим составом во главе с консулом Арменом Байбурдяном. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Республики Арцах.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся укрепления связей между Арцахом и Америкой. В данном контексте Президент Саакян отметил важность тесного взаимодействия Генерального консульства в Лос-Анджелесе с Постоянным представительством Арцаха в США, назвав это важным залогом успешного осуществления намеченных программ.
В тот же день в Генконсульстве состоялся прием в честь Президента Республики Арцах.
В теплой и непосредственной атмосфере были обсуждены вопросы, касающиеся государственного строительства в Арцахе, связей между Родиной и Диаспорой, региональных процессов.
Бако Саакян ответил на разноплановые вопросы присутствующих.
Во встрече приняли участие предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в США Варужан Нерсесян, постоянный представитель Республики Арцах в США и Канаде Роберт Аветисян, другие должностные лица.


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