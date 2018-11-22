Время в Ереване: 11:07:36,   23 Ноябрь

Бако Саакян встретился в Лос-Анджелесе с благотворителем Джерри Трпанджяном


21 ноября в Лос-Анджелесе Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с благотворителем Джерри Трпанджяном. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Республики Арцах.
На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления в Арцахе различных программ. Особое внимание было уделено развитию сферы образования и науки.
Президент выразил признательность Джерри Трпанджяну за постоянное содействие Арцаху, высоко оценив его патриотическую деятельность.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации