Внеочередное заседание НС Армении. Обсуждения госбюджета на 2019 год: прямой эфир

По инициативе правительства и решению председателя Национального Собрания Армении созвано внеочередное заседание парламента. Как передает «Арменпресс», продолжится обсуждения госбюджета на 2019 год.

В повестку дня внеочередного заседания в числе прочих вопросов включены проект закона РА «О государственном бюджете Республики Армения на 2019 год», проекты поправок в Трудовой кодекс, «Об обеспечении деятельности, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц» и др.