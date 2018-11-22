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Внеочередное заседание НС Армении. Обсуждения госбюджета на 2019 год: прямой эфир


По инициативе правительства и решению председателя Национального Собрания Армении созвано  внеочередное заседание  парламента. Как передает «Арменпресс», продолжится обсуждения госбюджета на 2019 год.

В повестку дня внеочередного заседания в числе прочих вопросов включены проект закона РА «О государственном бюджете Республики Армения на 2019 год», проекты поправок в Трудовой кодекс, «Об обеспечении деятельности, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц» и др.


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