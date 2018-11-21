Турецкий депутат армянского происхождения Гаро Пайлан обвинил министерство культуры и туризма Турции в искажении действительности в связи с дворцом Долмабахче. Как сообщает Арменпресс, об этом пишет evrensel.net.

Пайлан заявил, что дворец Долмабахче построил представитель армянского семейства Палянов (Балянов) Карапет Палян, однако турецкие власти искажают действительность и отрицают этот факт.

“В средней школы наш класс отвезли нас во дворец Долмабахче. Гид сказал, что дворец был построен итальянскими Палянами. Я поверил. Затем я изучил этот вопрос и понял, что он был построен армянскими Палянами. Почему вы отрицаете правду и ставите итальянского архитектора выше армянского архитектора? Паляны оставили свои следы в разных частях Стамбула”, - отметил Пайлан.