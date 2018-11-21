Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 21-11-18

ЕРЕВАН, 21 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 21 ноября, курс доллара США сократился на 0.41 драмa и составил 484.29 драм. Курс евро сократился на 2.64 драмa и составил 551.32 драм. Курс российского рубля сократился на 0.03 драмa и составил 7.35 драм. Курс британского фунта сократился на 3.29 драмa и составил 618.87 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 5.70 драмa и составила 19042.46 драм. Цена серебра выросла на 1.05 драмa и составила 224.83 драм. Цена платины выросла на 4.45 драмa и составила 13156.89 драм.