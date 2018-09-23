ЦИК публикует предварительные результаты досрочных выборов Совета старейшин Еревана в режиме онлайн

Центральная избирательная комиссия Республики Армения публикует предварительные результаты досрочных выборов Совета старейшин Еревана в режиме онлайн.

Как сообщает Арменпресс, данные автоматически регулярно обновляются.

Чтобы следить за предварительными результатами в интернете, посетите сайт http://www.elections.am/flash/yerevan/default.aspx.