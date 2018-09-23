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ЦИК публикует предварительные результаты досрочных выборов Совета старейшин Еревана в режиме онлайн


Центральная избирательная комиссия Республики Армения публикует предварительные результаты досрочных выборов Совета старейшин Еревана в режиме онлайн.

Как сообщает Арменпресс, данные автоматически регулярно обновляются.

Чтобы следить за предварительными результатами в интернете, посетите сайт  http://www.elections.am/flash/yerevan/default.aspx.




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