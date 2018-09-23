Завершились выборы Совета старейшин Еревана. По состоянию на 20:00 все избирательные участки были закрыты, и начался подсчет. Как сообщает Арменпресс, с 00:00 Центральная избирательная комиссия Республики Армения подведет итоги предварительных результатов голосования.

На внеочередных выборах Совета старейшин Еревана правом голосования обладают 848.343 гражданина.

Наблюдательскую миссию на выборах Совета старейшин Еревана выполняют: 1 международная организация, 662 местных наблюдателя, 11 иностранных граждан – в статусе посетителя. Выборы освещают 620 представителей из 44 СМИ и 10 представителей иностранных СМИ.

Внеочередные выборы Совета старейшин Еревана начались 23 сентября в 08:00 часов.

Заявки и документы, необходимые для участия в выборах Совета старейшин, в ЦИК представили 12 политических сил – 4 блока и 8 партий: партия «Наследие» (кандитат – Раффи Ованнисян), блок "Луйс" (кандидат – Артак Зейналян), блок «Ереванская общественность» (кандидат Анаит Тарханян), ППА (кандидат – Наира Зограбян), блок «Мой шаг» (кандидат – Айк Марутян), партия Айказуны (кандидат – Геворк Овсепян), партия «Еркир цирани» (кандидат Заруи Постанджян), партия «Демократический путь» (кандидат - Мануел Гаспарян), партия «Оринац еркир» (кандидат - Мгер Шахгельдян), АРФД (кандидат – Микаел Манукян), партия Реформистов (кандидат – Артак Аветян), блок «Ереванцы» (кандидат – Арарат Зурабян).