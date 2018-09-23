По данным на 17:00 часов на внеочередных выборах Совета старейшин Еревана проголосовали 294 тыс 534 человекa с правом голоса — 34,72% от общего числа избирателей.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил секретарь ЦИК Армении Армен Смбатян, подводя итоги голосования на 17:00 часов.

В административном округе Ачапняк проголосовали 30 тыс 542 2077 человек с правом голоса — 35,85% от общего числа,

в Аване проголосовали 15 тыс 161 человек с правом голоса — 37,91% от общего числа,

в Арабкире проголосовали 33 тыс 742 человек с правом голоса — 34,45 % от общего числа,

в Давидашене проголосовали 12 тыс 283 человек с правом голоса — 37,52% от общего числа,

в Эребуни проголосовали 30 тыс 249 человек с правом голоса — 32,16% от общего числа,

в Кентроне проголосовали 32 тыс 451 человек с правом голоса — 33,64% от общего числа,

в Малатия-Себастия проголосовали 36 тыс 377 человек с правом голоса — 33,43% от общего числа,

в Нор Норке проголосовали 36 тыс 38 человек с правом голоса — 35,64% от общего числа,

в Норк-Мараше проголосовали 4 тыс 11 человек с правом голоса — 36,91% от общего числа,

в Нубарашене проголосовали 2 тыс 986 человек с правом голоса — 35,85% от общего числа,

в Шенгавите проголосовали 40 тыс 480 человек с правом голоса — 35,56% от общего числа,

в Канакер-Зейтуне проголосовали 20 тыс 224 человек с правом голоса — 34,28% от общего числа.

На внеочередных выборах Совета старейшин Еревана правом голосования обладают 848.343 гражданина. Голосование продлится до 20:00 часов, после чего начнется подсчет голосов.

Наблюдательскую миссию на выборах Совета старейшин Еревана будут выполнять: 1 международная организация, 662 местных наблюдателя, 11 иностранных граждан – в статусе посетителя. Выборы будут освещать 620 представителей из 44 СМИ и 10 представителей иностранных СМИ.

Внеочередные выборы Совета старейшин Еревана начались 23 сентября в 08:00 часов.

Заявки и документы, необходимые для участия в выборах Совета старейшин, в ЦИК представили 12 политических сил – 4 блока и 8 партий: партия «Наследие» (кандитат – Раффи Ованнисян), блок "Луйс" (кандидат – Артак Зейналян), блок «Ереванская общественность» (кандидат Анаит Тарханян), ППА (кандидат – Наира Зограбян), блок «Мой шаг» (кандидат – Айк Марутян), партия Айказуны (кандидат – Геворк Овсепян), партия «Еркир цирани» (кандидат Заруи Постанджян), партия «Демократический путь» (кандидат - Мануел Гаспарян), партия «Оринац еркир» (кандидат - Мгер Шахгельдян), АРФД (кандидат – Микаел Манукян), партия Реформистов (кандидат – Артак Аветян), блок «Ереванцы» (кандидат – Арарат Зурабян).