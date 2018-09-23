На 12:00 часов на «горячую линию» Общественного совета при начальнике полиции РА поступило 11 звонков.

Как сообщили Арменпресс в полиции РА, 2 звонка сообщали о скоплении у одного из и/у группы молодых лиц, которые пытались агитировать избирателей. 1 звонок сообщал о бездействии прибора, считывающего отпечатки пальцев.

По 2 случаям отреагировали незамедлительно. По остальным 9 звонкам избиратели просили дать разъяснения по разным вопросам, касающимся избирательного процесса – о голосовании по идентификационным карточкам, о наличии предвыборных агитационных плакатов в лифтах и т.д.

По всем вопросам давались исчерпывающие ответы и принимались соответствующие меры.