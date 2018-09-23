Говорить о самороспуске Национального собрания пока рано – Ара Баблоян

Спикер НС РА Ара Баблоян считает, что пока рано говорить о самороспуске Национального собрания.

Как передает Арменпресс, на вопрос журналиста о самороспуске НС, Баблоян ответил, что сформированы рабочие группы, которые работают над законодательными преобразованиями.

«Говорить о самороспуске Национального собрания пока рано. В дальнейшем политические силы обратятся к этому вопросу, а пока продолжается процесс», – сказал Ара Баблоян.

На митинге 17 августа премьер Никол Пашинян заявил, что до внеочередных парламентских выборов будут проведены конституционные реформы. По словам премьера, суть реформ в том, чтобы внеочередные парламентские выборы состоялись не только в условиях отставки премьера, а в случае решения парламента о самороспуске.