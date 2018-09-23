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Говорить о самороспуске Национального собрания пока рано – Ара Баблоян


Спикер НС РА Ара Баблоян считает, что пока рано  говорить о самороспуске Национального собрания.

Как передает Арменпресс, на вопрос журналиста о самороспуске НС, Баблоян ответил, что сформированы рабочие  группы, которые работают над законодательными преобразованиями.

«Говорить о самороспуске Национального собрания  пока рано.  В дальнейшем политические  силы  обратятся к этому  вопросу, а пока продолжается процесс», – сказал  Ара Баблоян.

На митинге  17 августа премьер Никол Пашинян заявил, что до внеочередных парламентских выборов будут проведены  конституционные  реформы. По словам премьера, суть реформ в том, чтобы  внеочередные  парламентские  выборы состоялись не  только в  условиях отставки премьера, а  в случае решения парламента  о самороспуске.

 




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