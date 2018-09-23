Министр ИД Армении примет участие в 73-й сессии ГА ООН

Министр ИД РА, в составе делегации Армении, возглавляемой премьером Николом Пашиняном, в Нью-Йорке примет участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире всемирной организации.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, в ходе визита 24-28 сентября планируются двусторонние встречи Зограба Мнацаканяна с партнерами из ряда стран и другими официальными лицами.

23 сентября премьер-министр РА Никол Пашинян с рабочим визитом отправится в США. В Нью-Йорке премьер примет участие в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, где выступит с речью.

В ходе визита состоятся встречи Никола Пашиняна с генеральным секретарем ООН Антонио Гуттерешем. Намечены двусторонние встречи премьера с партнерами из разных стран. Никол Пашинян встретится также с представителями армянской диаспоры, а также посетит выставку «Армения», которая открывается в музее Метрополитен.