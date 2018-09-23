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Премьер-министр посетит с рабочим визитом США


23 сентября премьер-министр РА Никол Пашинян с рабочим визитом отправится в США. В Нью-Йорке премьер примет участие  в 73-й сессии Генеральной  ассамблеи ООН, где  выступит с речью.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата премьер-министра РА, в ходе  визита состоятся встречи Никола Пашиняна с генеральным секретарем ООН Антонио Гуттерешем. Намечены  двусторонние  встречи премьера  с партнерами из разных стран. Никол Пашинян встретится также  с представителями армянской  диаспоры, а также посетит выставку «Армения», которая открывается в музее Метрополитен.




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