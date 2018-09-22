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На встрече с жителями Ерасха Никол Пашинян призвал не сникать под бременем проблем


Премьер РА Никол Пашинян в ходе рабочего визита  в Араратскую область посетил среднюю школу  в  Ерасхе. На первом этаже здания  сейчас идет ремонт, после  чего эта  часть будет передана детсаду.

Здесь же  состоялась  встреча  премьера  с жителями. 

«Все проблемы находятся у нас в  повестке, но согласимся - сразу решить их невозможно. Необходимо начать с  решения  малых проблем, мелкими шагами двигаться вперед, пока этот процесс наберет темп. Думаю, самое главное – настроение  и настроенность. Главное, что у  нас есть – это доверие. Не следует сникать и отступать перед проблемами, надо продолжать работать и вместе  искать решение  проблем», -  как  передает Арменпресс,  сказал премьер Никол Пашинян в ходе  встречи.  

Глава общины  Радик  Огикян поднял проблему  газификации. Никол Пашинян отметил, что вопрос требует обсуждения  и эффективного решения.




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