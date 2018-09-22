На встрече с жителями Ерасха Никол Пашинян призвал не сникать под бременем проблем

Премьер РА Никол Пашинян в ходе рабочего визита в Араратскую область посетил среднюю школу в Ерасхе. На первом этаже здания сейчас идет ремонт, после чего эта часть будет передана детсаду.

Здесь же состоялась встреча премьера с жителями.

«Все проблемы находятся у нас в повестке, но согласимся - сразу решить их невозможно. Необходимо начать с решения малых проблем, мелкими шагами двигаться вперед, пока этот процесс наберет темп. Думаю, самое главное – настроение и настроенность. Главное, что у нас есть – это доверие. Не следует сникать и отступать перед проблемами, надо продолжать работать и вместе искать решение проблем», - как передает Арменпресс, сказал премьер Никол Пашинян в ходе встречи.

Глава общины Радик Огикян поднял проблему газификации. Никол Пашинян отметил, что вопрос требует обсуждения и эффективного решения.