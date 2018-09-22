Дональд Трамп представил кандидатуру нового посла США в Армении. Как передает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Белого дома, это кандидатура Линн Трейси (Lynne Tracy) – эксперт по бывшему СССР и России. Ныне она занимает пост старшего советника по России в Госдепе США. Назначение нового посла еще должно быть утверждено Сенатом США.

Линн Трейси была заместителем посла в Москве, Ашхабаде и Астане, была первым помощником госсекретаря по Центральной Азии. Владеет русским языком.

В настоящее время послом США в Армении является Ричард Миллз.