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Дональд Трамп представил кандидатуру нового посла США в Армении


Дональд Трамп представил кандидатуру нового посла США  в  Армении. Как  передает Арменпресс со ссылкой  на  официальный  сайт Белого дома, это кандидатура  Линн Трейси (Lynne Tracy) – эксперт по бывшему  СССР и России. Ныне она занимает пост  старшего советника по России в  Госдепе США. Назначение  нового посла еще должно быть утверждено Сенатом США. 

Линн Трейси была заместителем посла в Москве, Ашхабаде и Астане, была первым помощником  госсекретаря по Центральной Азии. Владеет  русским языком.

В настоящее время послом США  в  Армении является Ричард Миллз.

 




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