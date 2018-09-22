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Президент РА станет главным докладчиком на Summit of Minds во Франции


Президент Армен Саркисян сегодня отбыл во Францию – для  участия  в ежегодном саммите Summit of Minds  в Шамони, где  он будет главным докладчиком. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.

Договоренность об участии президента  Саркисяна в  саммите  была  достигнута несколько месяцев  назад.

Саммит в Шамони предшествует ежегодному  Международному  экономическому  форуму в Давосе, его называют «малым Давосом».

В этом году  основными темами обсуждений будут тенденции мировой  макроэкономики, их воздействие  на инвестиции и стратегию экономики и др.

В  рамках саммита состоятся встречи Армена  Саркисяна с руководителями ряда  крупнейших мировых компаний - Google, Nasdaq, Gallup, McKinsey, Nestlé, Groupe Accor, Publicis и др.




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