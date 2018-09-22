Президент РА станет главным докладчиком на Summit of Minds во Франции

Президент Армен Саркисян сегодня отбыл во Францию – для участия в ежегодном саммите Summit of Minds в Шамони, где он будет главным докладчиком. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.

Договоренность об участии президента Саркисяна в саммите была достигнута несколько месяцев назад.

Саммит в Шамони предшествует ежегодному Международному экономическому форуму в Давосе, его называют «малым Давосом».

В этом году основными темами обсуждений будут тенденции мировой макроэкономики, их воздействие на инвестиции и стратегию экономики и др.

В рамках саммита состоятся встречи Армена Саркисяна с руководителями ряда крупнейших мировых компаний - Google, Nasdaq, Gallup, McKinsey, Nestlé, Groupe Accor, Publicis и др.