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Никол Пашинян: Цель нашей политической команды — обеспечить, чтобы грядущие  поколения  отметили 2700-летие  независимости Армении


По словам члена правления  партии «Гражданский договор», входящей  в  блок  «Мой шаг» Никола Пашиняна, цель их политической команды — обеспечить, чтобы грядущие  поколения  отметили 2700-летие  независимости Армении.

Как  передает Арменпресс, в  ходе  выборной  кампании блока  «Мой шаг» Пашинян отметил, что сегодня он убедился, какое  праздничное  настроение  царит в  городе.   

«Давно не помню такого настроения – разве что во время нашей революции. Но сегодня  у  людей  настроение  выше, поскольку они отмечают 27-летие независимости. Цель нашей политической команды — обеспечить, чтобы грядущие  поколения  отметили 270-летие,  2700-летие  независимости Армении. Вот такая простая задача стоит перед нами. Сегодня я вижу, что каждый  гражданин Армении готов взять на себя  свою долю ответственности за решение этой  задачи, сегодня каждый  говорит себе: я гражданин гордой, достойной, победившей Республики Армения», - сказал Пашинян.




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