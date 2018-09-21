Никол Пашинян: Цель нашей политической команды — обеспечить, чтобы грядущие  поколения  отметили 2700-летие  независимости Армении

По словам члена правления партии «Гражданский договор», входящей в блок «Мой шаг» Никола Пашиняна, цель их политической команды — обеспечить, чтобы грядущие поколения отметили 2700-летие независимости Армении.

Как передает Арменпресс, в ходе выборной кампании блока «Мой шаг» Пашинян отметил, что сегодня он убедился, какое праздничное настроение царит в городе.

«Давно не помню такого настроения – разве что во время нашей революции. Но сегодня у людей настроение выше, поскольку они отмечают 27-летие независимости. Цель нашей политической команды — обеспечить, чтобы грядущие поколения отметили 270-летие, 2700-летие независимости Армении. Вот такая простая задача стоит перед нами. Сегодня я вижу, что каждый гражданин Армении готов взять на себя свою долю ответственности за решение этой задачи, сегодня каждый говорит себе: я гражданин гордой, достойной, победившей Республики Армения», - сказал Пашинян.