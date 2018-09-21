Президент Саркисян присутствовал на приеме по случаю Дня Независимости Республики Армения

Президент Армении Армен Саркисян с супругой Нуне Саркисян присутствовал на официальном приеме, посвященном 27-й годовщине Независимости Республики Армения.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.