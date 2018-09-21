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Еще один корабль НАТО вошел в Средиземное море


Фрегат ВМС Германии "Аугсбург" в пятницу, проследовав через Гибралтарский пролив, вошел в акваторию Средиземного моря, следует из мониторинговых данных западных морских ресурсов, передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По их сведениям, фрегат "Аугсбург" идет курсом на восток.

В настоящее время в Восточном Средиземноморье уже осуществляют патрулирование корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО, в частности, фрегаты ВМС Нидерландов "Де Рёйтер", ВМС Канады "Вилль де Квебек", ВМС Испании "Кристобаль Колон" и ВМС Греции "Элли". Там же был зафиксирован французский фрегат "Оверн".

Кроме того, в восточной части акватории Средиземного моря находятся три ракетных эсминца ВМС США - "Карни", "Росс" и "Уинстон Черчилль", которые оснащены крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью 1,6 тыс. км, и флагман 6-го оперативного флота штабной корабль "Маунт Уитни". В Средиземном море также находится не менее трех американских ударных атомных подводных лодок класса "Лос-Анджелес", каждая из которых несет 12 крылатых ракет "Томагавк", и ударная атомная подводная лодка Королевского ВМФ Великобритании "Тэлент".

 

 




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