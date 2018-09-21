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Президент Армении: залог наших успехов — единство


Наша жизнь намного глубже и сложнее, следовательно, у  нас есть и успехи, и промахи, которые  мы  должны  устранить завтра.

Как  передает Арменпресс, в беседе с журналистами так  сказал президент РА Армен Саркисян.

По его словам, 21 сентября – день радости, когда  мы  все  вспоминаем наши победы. «По прошествии сотен лет  жизни без родины мы  вновь обрели ее. Это большая победа, а  также символ народной  силы, которую он показал 27 лет назад. Это итог терпения, внутреннего осознания и всплеска энергии, которая началась в  1988г. – во время Карабахского движения. Так что сегодня – день великой  радости», - сказал он. 

Он подчеркнул, что в  1988г. наш народ был советским, так что мечты  о свободе, независимости были и тогда. «Многие  именитые, известные и  неизвестные  армяне, а также те, чьи имена  забыты, посвятили свою жизнь  воплощению идеи, и все – ради родины, независимости и высоких идей», - сказал Армен Саркисян.

Относительно пресловутого разделения  на «белых»  и «черных», президент заверил, что наш народ достигал успеха тогда, когда  сплачивался воедино. «Залог наших успехов — единство. Можно иметь самые  радикальные мнения, но мы  обязаны уважать друг друга, иметь то человеческое  качество, которое  называется терпимость, а также умение слушать», - сказал президент.

 




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