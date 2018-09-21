Президент Армении: залог наших успехов — единство

Наша жизнь намного глубже и сложнее, следовательно, у нас есть и успехи, и промахи, которые мы должны устранить завтра.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами так сказал президент РА Армен Саркисян.

По его словам, 21 сентября – день радости, когда мы все вспоминаем наши победы. «По прошествии сотен лет жизни без родины мы вновь обрели ее. Это большая победа, а также символ народной силы, которую он показал 27 лет назад. Это итог терпения, внутреннего осознания и всплеска энергии, которая началась в 1988г. – во время Карабахского движения. Так что сегодня – день великой радости», - сказал он.

Он подчеркнул, что в 1988г. наш народ был советским, так что мечты о свободе, независимости были и тогда. «Многие именитые, известные и неизвестные армяне, а также те, чьи имена забыты, посвятили свою жизнь воплощению идеи, и все – ради родины, независимости и высоких идей», - сказал Армен Саркисян.

Относительно пресловутого разделения на «белых» и «черных», президент заверил, что наш народ достигал успеха тогда, когда сплачивался воедино. «Залог наших успехов — единство. Можно иметь самые радикальные мнения, но мы обязаны уважать друг друга, иметь то человеческое качество, которое называется терпимость, а также умение слушать», - сказал президент.