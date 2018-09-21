"Привет из города любви" - Бера Иванишвили опубликовал фотографии с медового месяца

Популярный грузинский репер Бера Иванишвили и его супруга Нанука Гудавадзе проводят медовый месяц в городе любви - Париже, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Сын миллиардера и экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили поделился в соцсетях фотографией с избранницей на фоне Эйфелевой башни.

“Большое спасибо за теплые поздравления из города любви”, - написал певец.

Фотографией с медового месяца поделилась и его спутница Нанука. Девушка выложила фото, где пара в обнимку гуляет по ночному Парижу.

О том, что 23-летний Бера Иванишвили покончил с холостяцкой жизнью, стало известно на днях, когда музыкант выложил в соцсетях фотографию с надписью "And she said yes ("Она сказала да").

Первое, что стало известно об израннице Беры Иванишвили - это то, что она бывшая модель и дочь друга Бидзины Иванишвили. Как пишут СМИ, в четырнадцатилетнем возрасте Нанука стала лицом бренда дизайнера Бичолы. Сейчас девушку называют фэшн-блогером. Про Нануку Гудавадзе также пишут, что она является бывшей возлюбленной капитана Национальной сборной Грузии по регби Мераба Шарикадзе.

Бера является автором и исполнителем многих песен. Он не дает концертов, но делится своим творчеством в Интернете. Его видео набирают миллионы просмотров. У музыканта с 2010 года своя студия звукозаписи — Dream.