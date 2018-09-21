Фонд «1000 драмов» постепенно распространится на случаи предыдущих лет — Никол Пашинян

В пантеоне Ераблур Никол Пашинян встретился с матерями погибших ополченцев, которые отметили, что фонд «1000 драмов» действует только в отношении семей погибших после 1 января 2015г.

В ответ Пашинян сказал, что в момент принятия этого закона было решено, что работающие граждане будут платить в фонд по 1000 драмов. «Изначально было предусмотрено, что выплата из этого фонда распространяется на случаи, произошедшие после 1 января 2017г. Я распорядился, чтобы проверили имеющиеся в фонде на данный момент суммы, чтобы решить, возможно ли этот срок установить с 1 января 2016 года. Мне сказали, что можно даже назначить с 1 января 2015 года.

Теперь этот закон действует для случаев после 1 января 2015 года. Но вопрос также в том, что нужно продолжать выплачивать ити суммы. Мы говорим: постепенно идти назад – к 2014 году, и так продолжать. Когда этот закон не распространялся на 2015-2016 годы, многие чувствовали себя обойденными и обиженными. Мы теперь идем к этому шаг за шагом», - как передает Арменпресс, сказал Пашинян.