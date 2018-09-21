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Фонд «1000 драмов» постепенно распространится на случаи предыдущих лет — Никол Пашинян


В пантеоне  Ераблур Никол Пашинян встретился с матерями погибших ополченцев, которые  отметили, что  фонд «1000 драмов» действует только в  отношении семей погибших после  1 января 2015г.

В ответ Пашинян сказал, что в момент принятия  этого закона было решено, что работающие  граждане  будут платить в  фонд по 1000 драмов. «Изначально  было предусмотрено, что выплата из этого фонда распространяется на случаи, произошедшие  после  1 января 2017г. Я распорядился, чтобы  проверили имеющиеся в фонде  на данный  момент суммы, чтобы  решить, возможно ли этот срок установить с 1 января 2016 года.  Мне сказали, что можно даже назначить с 1 января 2015 года. 

Теперь этот закон действует для  случаев после  1 января 2015 года. Но вопрос также в том, что нужно продолжать выплачивать ити суммы. Мы  говорим: постепенно идти назад – к 2014 году, и так  продолжать. Когда этот закон не  распространялся на 2015-2016  годы, многие  чувствовали себя обойденными и обиженными. Мы  теперь идем  к  этому  шаг за шагом», - как передает Арменпресс, сказал Пашинян.




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