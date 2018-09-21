Время в Ереване: 11:07:36,   21 Сентябрь

Президент Армен Саркисян посетил воинский пантеон Ераблур


По случаю 27-й годовщины Независимости Республики Армения  президент РА  Армен Саркисян посетил  воинский пантеон Ераблур и воздал дань памяти павших за  независимость родины.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации