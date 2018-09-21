Президент Армен Саркисян посетил воинский пантеон Ераблур

По случаю 27-й годовщины Независимости Республики Армения президент РА Армен Саркисян посетил воинский пантеон Ераблур и воздал дань памяти павших за независимость родины.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.