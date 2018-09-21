Fox: экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг может баллотироваться в президенты США в 2020 году

Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг изучает возможность баллотироваться в президента США на всеобщих выборах в 2020 году. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг телеканал Fox News.

По его сведениям, Блумберг пока не определился окончательно с таким решением. Если оно будет в конце концов принято, то он настроен выдвигать свою кандидатуру от Демократической партии США, уточнил телеканал.

Блумберг с 2002 по 2013 год занимал пост мэра Нью-Йорка. Он известен как основатель одноименного агентства финансовых новостей и филантроп. В конце прошлого года Блумберг пожертвовал $50 млн на реализацию программ по снижению зависимости от угля и переходу на возобновляемые источники энергии. Экс-мэр Нью-Йорка считается одним из богатейших людей Америки - в январе 2018 года журнал Forbes оценил его состояние в $50,8 млрд.

Блумберг долгие годы являлся членом Демократической партии, однако перед тем, как выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка в 2001 году, перешел в Республиканскую партию. В 2007 году он баллотировался на второй срок как независимый политик.